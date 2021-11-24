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Emilio Moro: producer profile and latest releases tasted

Top Ribera del Duero winery Emilio Moro makes one of Spain’s most expensive wines. Sarah Jane Evans MW tastes and rates the latest vintages.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

Ribera del Duero is the extreme member of Spain’s top wine family: very hot in summer, freezing cold in winter, yielding continental wines grown on a high plateau.

For almost a century, the Moro family has been growing vines here, at the self-titled Bodegas Emilio Moro.

See tasting notes and scores for the latest Emilio Moro wines

Behind the name is a real Emilio Moro, born in 1932 – the year that his family started vine growing in the region. Its Finca Resalso vineyard was planted that same year. Fast-forward to 1982, and the launch of the Ribera del Duero DO, which was created with fewer than a dozen wineries.

Sarah Jane Evans MW tastes and rates the latest Emilio Moro wines

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