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Expert’s choice: Entre-deux-Mers whites

Bordeaux’s largest white wine appellation is renowned for its fresh and vibrant, easy-drinking wines that are pleasingly affordable, too. We present 18 of the best.
Georgina Hindle Georgina Hindle

While Bordeaux’s Left and Right Banks monopolise critical attention, the often-overlooked area ‘between the two waters’, as the colloquial French has it, is producing a number of exceptional wines.

The Entre-deux-Mers region lies betweenthe Dordogne and Garonne rivers and extends over 18APs in all, producing a range of wine styles andcolours; the regional Entre-deux-Mers AP title, however, applies solely to its dry whites.

Scroll down for Georgina Hindle’s tasting notes and scores for 18 top Entre-deux-Mers whites

With a total of 1,617ha under vine – 94% of which have an environmental certification – it is Bordeaux’s largest white wine appellation and one of France’s most important hubs for affordable whites.

Vineyards are set on gently rolling hills at 10m-100m altitude, earning its regional nickname ‘the Tuscany of France’, with predominantly alluvial soils made up of varying proportions of sand and clay from the two rivers.

Georgina Hindle’s top 18 Entre-deux-Mers whites

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