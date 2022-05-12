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Expert’s Choice: Spanish Garnacha

The variety is enjoying a reawakening, with a new audience discovering its virtues. This selection celebrates its diversity too, with examples from both established producers and emerging stars.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

There’s a hint of the biblical about Garnacha’s renaissance. The variety that was once looked down on as too quick to oxidise, too alcoholic, too rustic, has become a prodigal child – celebrated for its originality, and often for its finesse.

The reason for this transformation? The quality of the old vines from isolated vineyards, abandoned for their lack of profitability and ease of handling. Important, too, are the dedicated growers and winemakers interpreting their terroir with sensitivity.

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