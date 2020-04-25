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Expert’s choice: Verdicchio

The Marche region nestles on Italy’s central Adriatic coast, and its Verdicchio wines offer some of the country’s best value for quality dry whites. Michael Garner picks his current favourites.
Michael Garner Michael Garner

Since the idea of fine Italian white wine first took hold in the 1970s and ’80s, Verdicchio is a variety that has gone from strength to strength. In 1980, Burton Anderson claimed in his book Vino, ‘…the standard here may be as high as for any popular white wine in Italy at the moment’. Nearly four decades later, Ian D’Agata maintained in his Native Wine Grapes of Italy (University of California Press, 2014) that ‘Verdicchio is arguably Italy’s greatest native white grape variety’.

Michael Garner’s top Verdicchio wines

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