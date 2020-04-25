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Expert’s choice: Verdicchio
Michael Garner
April 25, 2020
Since the idea of fine Italian white wine first took hold in the 1970s and ’80s, Verdicchio is a variety that has gone from strength to strength. In 1980, Burton Anderson claimed in his book Vino, ‘…the standard here may be as high as for any popular white wine in Italy at the moment’. Nearly four decades later, Ian D’Agata maintained in his Native Wine Grapes of Italy (University of California Press, 2014) that ‘Verdicchio is arguably Italy’s greatest native white grape variety’.
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Michael Garner’s top Verdicchio wines
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