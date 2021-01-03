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Ferrari: Producer profile and new releases tasted

Aldo Fiordelli profiles the leading Trento sparkling producer, takes stock of the challenges imposed by climate change and tastes the newly-released cuvées. Among the line-up is the 2001 iteration of the Giulio Ferrari Collezione, soon on the market after spending 18 years resting on the lees.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Among the one million bottles stored in the Ferrari cellar, there is also a collection of old winemaking equipment from the beginning of the twentieth century that includes an equally old, shiny silver dosage machine. It was created under Giulio Ferrari’s direction (almost 100 years before the discovery of ‘jetting’ in Champagne) with the purpose of reducing oxidation, then a common issue resulting from the other metals used in machinery at the time.

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