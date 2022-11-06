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Finger Lakes sparkling & sweet wines: best new releases

Perpetual innovation is the calling card of Finger Lakes' sparkling and sweet winemaking scene, with the region's cool climate lending itself to crisp, low alcohol wines. Charles Curtis MW finds plenty to delight in.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Nathan Kendall, who makes wines under his label Nathan K and at Hickory Hollow Winery, told me: ‘If I could only make one wine in the Finger Lakes, it would be sparkling.’

He added: ‘After all, the region was founded on sparkling wines [in the 19th century]. There is no disease pressure when you don’t have to hang for ripeness, and the climate is well-suited for that—with other wines, it’s a juggling act since the weather is consistently inconsistent.’

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