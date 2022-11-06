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Finger Lakes sparkling & sweet wines: best new releases
Charles Curtis MW
November 6, 2022
Nathan Kendall, who makes wines under his label Nathan K and at Hickory Hollow Winery, told me: ‘If I could only make one wine in the Finger Lakes, it would be sparkling.’
He added: ‘After all, the region was founded on sparkling wines [in the 19th century]. There is no disease pressure when you don’t have to hang for ripeness, and the climate is well-suited for that—with other wines, it’s a juggling act since the weather is consistently inconsistent.’
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