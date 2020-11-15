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First taste: Champagne Henriot Cuvée Hemera 2006
Simon Field MW
November 15, 2020
Champagne Henriot to me always embodies the ideals of crystalline purity, focus and precision. Indeed when the new chef de caves, Alice Tétienne, was asked to describe the style of the wines, she used three words: ‘precision’, ‘luminosity’ and ‘virtuosity’. What is more, the deluxe cuvée Hemera has been created precisely to reflect these virtues.
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Simon Field MW reviews Cuvée Hemera 2006
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