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First taste: Champagne Henriot Cuvée Hemera 2008

Simon Field MW is among the first to taste the third vintage of Henriot's long lees-aged prestige cuvée, finding that 'power and elegance entwine perfectly'.
Simon Field MW Simon Field MW

Champagne Henriot is a gemstone; a medium sized house producing just under a million bottles per year, with some magnificent vineyards across the region, many of them in bijou grand and premier cru sites.

With a heritage dating back to 1808, and an impressive manor house to show off in Pierry, Henriot boasts an impressive range, which starts with the Brut Souverain non-vintage, currently built around a 2016 base.

Henriot also now has an extremely articulate and passionate chef de caves in Alice Tétienne, born and bred in Champagne and only three years into the job.

Scroll down to see tasting notes and scores for Henriot’s Cuvée Hemera 2008, 2006 and 2005

Tasting notes and scores for all three vintages of Henriot’s Cuvée Hemera:

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