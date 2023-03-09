{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YzU5Mjg4NzNjODIxOTA3MDU4YmUxZDQ4MzA5YmMyMDc3Njc3ZmYxYTkwY2M2ZGJiZWM1MGM2ZmU4OGI0ZDkxYg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
First taste: Champagne Henriot Cuvée Hemera 2008
Simon Field MW
March 9, 2023
Champagne Henriot is a gemstone; a medium sized house producing just under a million bottles per year, with some magnificent vineyards across the region, many of them in bijou grand and premier cru sites.
With a heritage dating back to 1808, and an impressive manor house to show off in Pierry, Henriot boasts an impressive range, which starts with the Brut Souverain non-vintage, currently built around a 2016 base.
Henriot also now has an extremely articulate and passionate chef de caves in Alice Tétienne, born and bred in
and only three years into the job. Champagne
Scroll down to see tasting notes and scores for Henriot’s Cuvée Hemera 2008, 2006 and 2005
{"content":"PHA+QXQgdGhlIHRvcCBvZiB0aGUgSGVucmlvdCB0cmVlIGlzIEN1dsOpZSBIZW1lcmEuIFRoZSAyMDA4IGlzIGl0cyB0aGlyZCBvdXRpbmcgdW5kZXIgdGhpcyBuYW1lLCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2ZpcnN0LXRhc3RlLW5ldy1oZW5yaW90LWhlbWVyYS12aW50YWdlLWNoYW1wYWduZS1sYXVuY2hlZC0zOTc2NzgvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5rbm93biBwcmV2aW91c2x5PC9hPiA8L3N0cm9uZz5hcyBDdXbDqWUgZGVzIEVuY2hhbnRlbGV1cnMgYW5kIGJlZm9yZSB0aGF0IGFzIEN1dsOpZSBCYWNjYXJhdCwgc28gaXQgaXMgYSBjb25jZXB0IHdpdGggYSBkaXN0aW5ndWlzaGVkIHBlZGlncmVlLjwvcD4KPHA+Q3V2w6llIEhlbWVyYSBpcyBhbHdheXMgbWFkZSB1cCBvZiB0aGUgc2l4IGdyYW5kcyBjcnVzIHRoYXQgaGF2ZSBwbGF5ZWQgdGhlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IHBhcnQgaW4gdGhlIGhvdXNl4oCZcyBoaXN0b3J5IGFuZCwgcmF0aGVyIHVudXN1YWxseSwgaXQgaXMgYWx3YXlzIGRpdmlkZWQgZXF1YWxseSBiZXR3ZWVuIHRoZXNlIGNvbXBvbmVudHMsIHJlZ2FyZGxlc3Mgb2YgdGhlIHZpY2lzc2l0dWRlcyBvZiB0aGUgdmludGFnZSBpbiBxdWVzdGlvbi48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHA+VMOpdGllbm5lIGlzIHBpdGh5IGluIGhlciBkZXNjcmlwdGlvbiBvZiB0aGlzIG1ha2UgdXA6IOKAmFZlcnp5IHByb3ZpZGVzIHRoZSBmb3VuZGF0aW9ucywgVmVyemVuYXkgb2ZmZXJzIGVsZWdhbmNlLCBNYWlsbHkgcmVpbmZvcmNlcyBleHByZXNzaW9uLCBDaG91aWxseSBnaXZlcyBnZW5lcm9zaXR5LCBBdml6ZSByZXZlYWxzIHRlbnNpb24gYW5kIExlIE1lc25pbC1zdXItT2dlciBkZWxpdmVycyBicmlsbGlhbmNl4oCZLjwvcD4KPGRpdiBpZD0iYXR0YWNobWVudF80OTkxNDQiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjQwcHgiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uIGFsaWduY2VudGVyIj48aW1nIGFyaWEtZGVzY3JpYmVkYnk9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00OTkxNDQiIGNsYXNzPSJsYXp5bG9hZCBibHVyLXVwIHNpemUtbGFyZ2Ugd3AtaW1hZ2UtNDk5MTQ0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9zaW1iYS10aGVtZS9hc3NldHMvaW1hZ2VzL3BsYWNlaG9sZGVyLnBuZyIgZGF0YS1zcmM9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjMvMDMvMjAyMy0wMi0xNS1IZW5yaW90LUhlbWVyYS0yMDA4LUB3ZWFyZXRoZWdvb2RjaGlsZHJlbjItNjMweDQxNy5qcGciIGFsdD0iIiB3aWR0aD0iNjMwIiBoZWlnaHQ9IjQxNyIgZGF0YS1zaXplcz0iYXV0byIgZGF0YS1zcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjMvMDMvMjAyMy0wMi0xNS1IZW5yaW90LUhlbWVyYS0yMDA4LUB3ZWFyZXRoZWdvb2RjaGlsZHJlbjItNjMweDQxNy5qcGcgNjMwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMy8wMy8yMDIzLTAyLTE1LUhlbnJpb3QtSGVtZXJhLTIwMDgtQHdlYXJldGhlZ29vZGNoaWxkcmVuMi0zMDB4MTk4LmpwZyAzMDB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIzLzAzLzIwMjMtMDItMTUtSGVucmlvdC1IZW1lcmEtMjAwOC1Ad2VhcmV0aGVnb29kY2hpbGRyZW4yLTEzNXg4OS5qcGcgMTM1dywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMy8wMy8yMDIzLTAyLTE1LUhlbnJpb3QtSGVtZXJhLTIwMDgtQHdlYXJldGhlZ29vZGNoaWxkcmVuMi0zMjB4MjEyLmpwZyAzMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIzLzAzLzIwMjMtMDItMTUtSGVucmlvdC1IZW1lcmEtMjAwOC1Ad2VhcmV0aGVnb29kY2hpbGRyZW4yLTYyMHg0MTAuanBnIDYyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjMvMDMvMjAyMy0wMi0xNS1IZW5yaW90LUhlbWVyYS0yMDA4LUB3ZWFyZXRoZWdvb2RjaGlsZHJlbjItOTIweDYwOS5qcGcgOTIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMy8wMy8yMDIzLTAyLTE1LUhlbnJpb3QtSGVtZXJhLTIwMDgtQHdlYXJldGhlZ29vZGNoaWxkcmVuMi0xMjIweDgwNy5qcGcgMTIyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjMvMDMvMjAyMy0wMi0xNS1IZW5yaW90LUhlbWVyYS0yMDA4LUB3ZWFyZXRoZWdvb2RjaGlsZHJlbjIuanBnIDEzMDB3IiBzaXplcz0iKG1heC13aWR0aDogNjMwcHgpIDEwMHZ3LCA2MzBweCIgLz48cCBpZD0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTQ5OTE0NCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24tdGV4dCI+Q3JlZGl0OiBDaGFtcGFnbmUgSGVucmlvdCAvIEB3ZWFyZXRoZWdvb2RjaGlsZHJlbjI8L3A+PC9kaXY+CjxwPlRoZSB3aW5lIGhhcyByZXN0ZWQgZm9yIG92ZXIgMTIgeWVhcnMgb24gaXRzIGxlZXMgYW5kIGZvbGxvd3MgdGhlIEhlbnJpb3QgdGVtcGxhdGUgb2YgYXZvaWRpbmcgdGhlIHVzZSBvZiBvYWsgYW5kIG9mIGFsd2F5cyBnb2luZyB0aHJvdWdoIG1hbG9sYWN0aWMgZmVybWVudGF0aW9uLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPjIwMDgsIGZvciBpdHMgcGFydCwgaXMgc2hhcGluZyB1cCB0byBiZSBvbmUgb2YgdGhlIGdyZWF0IENoYW1wYWduZSB2aW50YWdlcy4gQWZ0ZXIgYSBjb29sIGFuZCBvZnRlbiB3ZXQgc3RhcnQsIHRoZSBzZWFzb24ganVzdCBnb3QgYmV0dGVyIGFuZCBiZXR0ZXIsIG5ldmVyIHRvbyBob3QgYW5kIG5ldmVyIHRocmVhdGVuZWQgYnkgZXhjZXNzZXMgb2YgcmFpbiBvciBmcm9zdC4gUGVyZmVjdCB0ZW5zaW9uIGJldHdlZW4gYWNpZGl0eSBhbmQgc3VnYXIsIGluIG90aGVyIHdvcmRzLCB3aXRoIGEgbG9uZyBncm93aW5nIHNlYXNvbiBoYXJuZXNzaW5nIGV2ZXItaW5jcmVhc2luZyBjb21wbGV4aXR5LjwvcD4KPHA+QWxpY2Ugam9rZXMgdGhhdCB0aGUgcG93ZXJmdWwgMjAwNSwgdGFzdGVkIGFsb25nc2lkZSB0aGUgbmV3IDIwMDggcmVsZWFzZSwgcmVzZW1ibGVzIGEgcnVnYnkgcGxheWVyLCBidXQgdGhlIDIwMDggaXMgbW9yZSBsaWtlIGEgbWFyYXRob24gcnVubmVyLiBPbmUgZm9yIHRoZSBsb25nZXIgdGVybSwgaXQgc2VlbXMsIGFuZCBqdXN0IGdldHRpbmcgaW50byBpdHMgc3RyaWRlLiBQb3dlciBhbmQgZWxlZ2FuY2UgZW50d2luZSBwZXJmZWN0bHksIHdpdGggYSBsaXR0bGUgcGF0aWVuY2UgcmVxdWlyZWQgYXMgaXQgYmxvc3NvbXMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+SGVucmlvdCBoYXMgcmVjZW50bHkgZm9yZ2VkIGEgam9pbnQgdmVudHVyZSB3aXRoIG9uZSBvZiBGcmFuY2XigJlzIHJpY2hlc3QgbWVuLCBGcmFuw6dvaXMgUGluYXVsdCwgd2hvc2UgQXJ0w6ltaXMgR3JvdXAgYWxzbyBjb250cm9scyBDaMOidGVhdSBMYXRvdXIgYW1vbmcgb3RoZXJzLCBhbmQgaGFzIHJlY2VudGx5IHRha2VuIGEgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1uZXdzL2NoYXRlYXUtbGF0b3VyLW93bmVyLWFydGVtaXMtaW52ZXN0cy1pbi1jaGFtcGFnbmUtamFjcXVlc3Nvbi00NzU0NDcvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5taW5vcml0eSBzdGFrZSBpbiBDaGFtcGFnbmUgSmFjcXVlc3NvbjwvYT48L3N0cm9uZz4uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5XaGVuIGFza2VkIHdoZXRoZXIgdGhpbmdzIHdpbGwgY2hhbmdlIGFzIGEgcmVzdWx0LCBzaGUgaXMgYWRhbWFudCB0aGF0IG5vdGhpbmcgd2lsbCwgdGhhdCBxdWFsaXR5IHdpbGwgYWx3YXlzIGJlIHRoZSB3YXRjaHdvcmQsIGFuZCB0aGF0IHRoZSBhdHRlbnRpb24gdG8gZGV0YWlsIHNvIG1hbmlmZXN0bHkgZXZpZGVudCBpbiB0aGUgMjAwOCBIZW1lcmEgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBpbmZvcm0gdGhlIEhlbnJpb3QgcmFuZ2UsIHdoaWNoIGlzIGNsZWFybHkgZW5qb3lpbmcgYSBnb2xkZW4gcGVyaW9kIGluIGRlZmVyZW5jZSB0byBIZW1lcmHigJlzIGVwb255bW91cyBHcmVlayBnb2RkZXNzIG9mIGx1bWlub3NpdHkuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+PGVtPlRoZSBDdXbDqWUgSGVtZXJhIDIwMDggd2lsbCByZXRhaWwgZnJvbSDCozE0MCBpbiB0aGUgVUsuPC9lbT48L3A+CjxwPgo="}
Tasting notes and scores for all three vintages of Henriot’s Cuvée Hemera:
{}
{"wineId":"67522","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"67521","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"22722","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles