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First taste: Drappier ‘Trop m’en faut!’

Yohan Castaing tastes a special Champagne cuvée made from an unexpected grape variety.
Yohan Castaing Yohan Castaing

100% Fromenteau is not the answer you’d expect when enquiring about a Champagne blend. But ‘Trop m’en faut!’ isn’t a run-of-the-mill Champagne, a fact hinted at by the quirky name, a Rabelaisian phrase that translates as: ‘It is so good that one cannot have too much of it!’.

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Rare variety

More commonly known as Pinot Gris, the Fromenteau grape variety makes up just 0.3% of the Champagne AP area, along with other lesser known varieties Petit Meslier, Arbane and Blanc Vrai – but account for 6% of Drappier’s plantings.

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