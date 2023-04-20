{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZGJlMjdhNTdmYTUxOTYwMjVjOTJjNjBkNTVhMGY5YWZlN2Y1MzIzNGU1NTBkNmU1NzZiMWExMDI0ZTQ5ZGViNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

First Taste: Louis Roederer Cristal 2015

Champagne Louis Roederer has released the 2015 vintage of its prestige cuvée Cristal. Anne Krebiehl MW attends the London launch to taste and rate this famous wine.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Louis Roederer’s cellar master Jean-Baptiste Lécaillon, who could not be present for the London launch, refers to 2015 as a ‘soil vintage’, one that spoke of the deep-rooted vines of what the estate refers to as Domaine Cristal, a range of 45 plots across seven grand cru villages that are farmed organically and biodynamically.

The grapes that make it into Cristal must be from vines older than 20 years in order to express both the chalkiness and salinity of these soils.

Scroll down to see the tasting note and score for Cristal 2015

Anne Krebiehl MW tastes and rates Cristal 2015:

Related articles

First taste: Louis Roederer Cristal 2014

Champagne Louis Roederer heads the line-up at new platform selling wine NFTs

Louis Roederer: late-release vintage vertical

Don’t miss the Louis Roederer Masterclass at the Decanter Fine Wine Encounter NYC this June

Latest Wine News