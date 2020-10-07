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Galicia: Beyond Albariño

Grapes such as Doña Blanca are unfamiliar to many... for now. Pedro Ballesteros Torres MW explores Galicia’s lesser-known varieties and recommends some highly distinctive wines.
Pedro Ballesteros Torres MW Pedro Ballesteros Torres MW

Albariño is the best-known ambassador for Galician grapes. But Galicia is much more than Albariño. In fact, the region is a heartland for a large  number of highly distinctive wines made from several different grape varieties.

Pedro Ballesteros Torres MW’s top 20 Galicia wines

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