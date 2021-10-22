{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZmUyOWU4NzcyZWRkNzJiYWIxMjBkMjhiOGZkM2RjOWMzMTQxMjU2YTQzNjU5YTE2ODMzMjU2Mzk4NWUzMTNiZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Galician red wines: 20 top picks worth seeking out
Sarah Jane Evans
October 22, 2021
Galicia is famous for its white wines: pure, elegant, lees-aged, unoaked or only lightly so. The leader of the charge has been the
DO – and its Rías Baixas grape in particular – followed by Ribeiro, and the Godellos of Valdeorras. Producers from Albariño and Rioja looking for a white companion to their reds find Galicia a happy hunting ground. Ribera del Duero
Scroll down to see tasting notes and scores for 20 top Galician red wines
Albariño still accounts for 96% of Rías Baixas’ output. In Valdeorras, red Mencía is now almost neck and neck with Godello in production terms. It’s in Ribeira Sacra that red dominates. Galicia always had red vines.
However, they had been widely ignored in the recent stampede to feed the world’s appetite for the region’s whites. Fortunately, things are changing.
There’s a glorious portfolio of reds to discover. What unites them is a very distinct Atlantic acidity.
{"content":"PHA+SXQgd29u4oCZdCBiZSB0byBldmVyeW9uZeKAmXMgdGFzdGUuIEJ1dCBpZiB5b3UgZW5qb3kgdGhlIHdpbmVzIG9mIHRoZSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL3dpbmUtcmVnaW9ucy9sb2lyZS8iPkxvaXJlPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgb3IgY3J1bmNoeSBub3J0aGVybiBJdGFsaWFuIHJlZHMsIG9yIGZpbmUgR3JlZWsgWGlub21hdnJvLCB0aGVuIHRha2UgYSBsb29rLiBFeHBlcnRpc2UgaW4gbWFuYWdpbmcgdGhlIHZpbmV5YXJkcyBpcyBkZXZlbG9waW5nIHJhcGlkbHkuIEFzIHdlIGxlYXJuIHRvIGxpdmUgd2l0aCBpbmNyZWFzaW5nbHkgaG90IHN1bW1lcnMsIHRoZXNlIGNyaXNwbHkgcmVmcmVzaGluZyByZWRzIHdpdGggdGhlaXIgbG93ZXIgYWxjb2hvbHMgYXJlIGEgdHJlYXQuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPkFib3ZlIGFsbCwgdGhleSBhcmUgb3JpZ2luYWxzLiBIZXJl4oCZcyBhIGNoYW5jZSB0byB0cnkgRXNwYWRlaXJvLCBDYcOtw7FvIFRpbnRvLCBDYcOtw7FvIExvbmdvIGFuZCBNZXJlbnphby4gVGhlIGxhdHRlciwgYWxzbyBrbm93biBpbiB0aGUgSWJlcmlhbiBwZW5pbnN1bGEgYXMgTWFyw61hIE9yZG\/DsWEgYW5kIEJhc3RhcmRvLCBpcyBvbmUgdmFyaWV0eSB0aGF0IGhhcyB0cmF2ZWxsZWQg4oCTIGFzIEp1cmHigJlzIFRyb3Vzc2VhdS48L3A+CjxwPk1hbnkgb2YgdGhlIHdpbmVzIGFyZSBwYWxlIGluIGNvbG91ciwgYnV0IHRoYXQgZG9lcyBub3QgbWVhbiB0aGV5IGFyZSBsYWNraW5nIGluIGZsYXZvdXIuIEZhciBmcm9tIGl0LCBpbiBmYWN0LiBXaGF04oCZcyBtb3JlLCB0aGUgam95IG9mIHRoZXNlIHJlZHMgaXMgdGhhdCB0aGV5IGFyZSBub3QgbWFza2VkIGJ5IG5ldyBvYWsuIENsZWFybHksIHRoYXTigJlzIHBhcnRseSBmb3IgZmluYW5jaWFsIHJlYXNvbnMgW3RpbWUgc3BlbnQgaW4gb2FrIGJhcnJlbHMgaW5jcmVhc2VzIHByb2R1Y3Rpb24gY29zdHNdLiBCdXQgaXTigJlzIGFsc28gZXhwbGFpbmVkIGJ5IHByb2R1Y2VycyBub3Qgd2FudGluZyB0byBpbnRlcmZlcmUgd2l0aCB0aGUgc3VidGxldHkgb2YgdGhlIHdpbmVzLjwvcD4KPGgzPlNpbXBseSByZWRzPC9oMz4KPHA+V2l0aCB0aGlzIHRvcCAyMCBzZWxlY3Rpb24gb2Ygd2luZXMsIEkgbG9va2VkIHRvIHJlcHJlc2VudCBldmVyeSBETywgcHJvZHVjZXJzIHdobyBwcmVmZXIgbm90IHRvIGJlbG9uZyB0byBhIERPLCBhbmQgYSByYW5nZSBvZiBrZXkgcGVvcGxlLiBXaGVyZSB0byBiZWdpbiB0aGUgdGFzdGluZyBqb3VybmV5PyBSb2JlcnRvIER1csOhbiwgdHdpY2Ugdm90ZWQgU3BhaW7igJlzIHRvcCBzb21tZWxpZXIg4oCTIGFuZCBzZW5pb3Igc29tbWVsaWVyIGF0IExvbmRvbuKAmXMgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy42N3BhbGxtYWxsLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjY3IFBhbGwgTWFsbDwvYT48L3N0cm9uZz4gd2luZSBjbHViIOKAkyBpcyBpbiBubyBkb3VidDogTW9udGVycmVpLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoaXMgaXMgR2FsaWNpYeKAmXMgbW9zdCBzb3V0aGVybHkgRE8sIHRoZSBsZWFzdCBrbm93biBhbmQgbGVhc3QgaGlnaGx5IHJhdGVkLiBSZWQgd2luZXMgY291bnQgZm9yIGxlc3MgdGhhbiBoYWxmIG9mIHByb2R1Y3Rpb24sIGJ1dCB0aGUgYmVzdCBhcmUgZXhjZXB0aW9uYWwuIE1lbmPDrWEgZG9taW5hdGVzIChtb3JlIHRoYW4gODAlKS4gT3RoZXIgcmVkIHZhcmlldGllcyByZWNvZ25pc2VkIGluY2x1ZGUgTWVyZW56YW8sIEFyYcO6eGEgKDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3RlbXByYW5pbGxvLXRpbnRvLWZpbm8vIj5UZW1wcmFuaWxsbzwvYT48L3N0cm9uZz4pLCBDYcOtw7FvIFRpbnRvIGFuZCBTb3Vzw7NuICh0aGUgVmluaMOjbyBvZiBQb3J0dWdhbCwganVzdCBvdmVyIHRoZSBib3JkZXIpLjwvcD4KPHA+VG8gc3RhcnQsIGxldOKAmXMgY29uc2lkZXIgSm9zw6kgTHVpcyBNYXRlbyBhdCBRdWludGEgZGEgTXVyYWRlbGxhLiBIZXJlLCBhcyBlbHNld2hlcmUgYW1vbmcgR2FsaWNpYeKAmXMgcmVkcywgdGhlIHdpbmVzIGFyZSBhcyBtdWNoIGFib3V0IHRoZSBwZW9wbGUgd2hvIG1ha2UgdGhlbSBhcyBhYm91dCB0aGUgZ3JhcGUgb3IgdGhlIHNvaWwuIE1hdGVv4oCZcyB3aW5lcyBhcmUgYW4gaWRlYWwgaW50cm9kdWN0aW9uLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPk1vdmluZyBub3J0aCwgdGhlIHByZWNpcGl0b3VzIHZpbmV5YXJkcyBvZiBSaWJlaXJhIFNhY3JhLCB0aGUgZXNzZW5jZSBvZiBoZXJvaWMgdml0aWN1bHR1cmUsIHNoZWx0ZXIgYSB3aWRlIHJhbmdlIG9mIHZhcmlldGllcywgaW5jbHVkaW5nIEJyYW5jZWxsYW8sIENhw63DsW9zIExvbmdvIGFuZCBCcmF2bywgTW91cmF0w7NuLCBUZW1wcmFuaWxsbywgR3JhbiBOZWdybyBhbmQgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvZ3JlbmFjaGUtZ2FybmFjaGEvIj5HYXJuYWNoYTwvYT48L3N0cm9uZz4uIOKAmEdhcm5hY2hh4oCZIGluIHRoaXMgcmVnaW9uIG1heSBhbHNvIG1lYW4gR2FybmFjaGEgVGludG9yZXJhIG9yIEFsaWNhbnRlIEJvdXNjaGV0LCB0cmFkaXRpb25hbGx5IHByaXplZCBhcyBhIOKAmHRlaW50dXJpZXLigJkgZm9yIHRoZSB3YXkgaXQgbGVuZHMgZGVlcCBjb2xvdXIgdG8gd2luZXMuPC9wPgo8cD5SaWJlaXJhIFNhY3JhIGlzIHRoZSBvbmx5IERPIGluIEdhbGljaWEgd2hlcmUgcmVkIHByZXZhaWxzIChtb3JlIHRoYW4gdGhyZWUtcXVhcnRlcnMgb2YgcHJvZHVjdGlvbikuIFZpdGljdWx0dXJlIGhhcyBpbXByb3ZlZCBncmVhdGx5IGluIHRoZSBsYXN0IDIwIHllYXJzLiBTbyB0b28gaGFzIHBhY2thZ2luZyDigJMgYSBzaWduIHRoYXQgcHJvZHVjZXJzIG5vdyBoYXZlIGFuIGV5ZSB0byBleHBvcnQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+QSBjZW50dXJ5IG9mIHBoeWxsb3hlcmEsIGRlcHJlc3Npb24sIGNpdmlsIHdhciBhbmQgZGljdGF0b3JzaGlwIHRvb2sgaXRzIHRvbGwgYWNyb3NzIFNwYWluLCBhbmQgcmV2aXZhbCB3YXMgc2xvdy4gSW4gUmliZWlyYSBTYWNyYSwgRmVybmFuZG8gQWxndWVpcmEgd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgcGlvbmVlcnMgcmVjdXBlcmF0aW5nIHRoZSBzdGVlcCB0ZXJyYWNlcyBhbmQgYW5jaWVudCB2YXJpZXRpZXMuIEhpcyBzb24gRmFiaW8gaGFzIG5vdyBqb2luZWQgdGhlIGJ1c2luZXNzLCBhbmQgdGhlaXIgc2luZ2xlIHZhcmlldGllcyBhcmUgYSBnb29kIHBsYWNlIHRvIHN0YXJ0IGV4cGxvcmluZyB0aGUgcG90ZW50aWFsIG9mIHRoZSByZWdpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgbW9zdCBjb250aW5lbnRhbCBvZiB0aGUgR2FsaWNpYW4gRE9zIGlzIFZhbGRlb3JyYXMuIFRob3VnaCByZW5vd25lZCBmb3IgaXRzIEdvZGVsbG8sIHRoZSBwcm9wb3J0aW9uIG9mIHJlZHMgKGFuZCBwYXJ0aWN1bGFybHkgTWVuY8OtYSkgaXMgY2F0Y2hpbmcgdXAuIEluIFJpYmVpcm8sIHJlZHMgZm9ybSBhYm91dCAxNSUgb2YgdGhlIG91dHB1dCwgd2hpY2ggaXMgd2h5IGl04oCZcyBzbyBleGNpdGluZyB0byBoYXZlIGEgbmV3IHJlZCBpbiB0aGlzIHRhc3RpbmcgZnJvbSB0aGUgbWFzdGVyIG9mIHdoaXRlczogRW1pbGlvIFJvam8uIEluIFLDrWFzIEJhaXhhcywgbWVhbndoaWxlLCB3aGl0ZXMgZGlkbuKAmXQgYWx3YXlzIHByZXZhaWwuIEV1bG9naW8gUG9tYXJlcyBhbmQgUm9kcmkgTcOpbmRleiBhcmUgYW1vbmcgdGhvc2UgbGVhZGluZyB0aGUgcmV2aXZhbC48L3A+CjxwPkhvdmVyaW5nIG92ZXIgYSBudW1iZXIgb2YgdGhlc2UgZWxlZ2FudCB3aW5lcyBpbiBHYWxpY2lhIGlzIHRoZSBiZW5pZ24gaW5mbHVlbmNlIG9mIFJhw7psIFDDqXJleiAoZnJvbSBCaWVyem8gYnkgYmlydGgpLCB3aG8gaGFzIGd1aWRlZCB0aGVtIGluIHRoZSBzZWFyY2ggZm9yIGluZGl2aWR1YWxpdHkuIE1hbnkgb2YgdGhlc2UgYXJlIGdhc3Ryb25vbWljIHdpbmVzIOKAkyB3aGVuIG1hdGNoZWQgd2l0aCBmb29kLCB0aGVpciBjcmlzcG5lc3MgY3V0cyB0aHJvdWdoIGNoZWZmeSByaWNobmVzcy4gSG93ZXZlciwgdGhlIHJlc3RhdXJhbnQgY2xvc3VyZXMgb2YgdGhlIHBhc3QgMTggbW9udGhzIGR1ZSB0byBDb3ZpZC0xOSBoYXZlIGFmZmVjdGVkIGF2YWlsYWJpbGl0eSBvZiB0aGVzZSB3aW5lcywgYW5kIHRoYXTigJlzIHdoeSBtYW55IG9mIHRoZSBzdXBwbGllcnMgbGlzdGVkIGFyZSBpbXBvcnRlcnMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5Tb21lIHNwZWNpYWxpc3QgcmVzdGF1cmFudHMgYXJlIGltcG9ydGluZyB3aW5lIGRpcmVjdGx5LCBub3RhYmx5IDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cudWx0cmFjb21pZGEuY28udWsvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyBub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5VbHRyYWNvbWlkYTwvYT48L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cubG9jdWx0by5jby51ay8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkwmIzgyMTc7T2N1bHRvPC9hPjwvc3Ryb25nPi4gSSBoYXZlIG15IGV5ZSBvbiB0aGUgbGF0dGVy4oCZcyBhZG9yYWJseSBuYW1lZCBFbnRodXNpYXNtdXM6IOKAmEEgYmxlbmQgb2YgU291c8OzbiwgQ2HDrcOxbywgR2FybmFjaGEsIEJyYW5jZWxsYW8sIFBlZHJhbG9uZ2EsIEVzcGFkZWlyby4gRmVybWVudGVkIHRvZ2V0aGVyIGluIGNoZXN0bnV0IGJhcnJlbHMsIHRoZW4gYWdlZCBpbiBHYWxpY2lhbiBvYWsgYmFycmVscy4gTXVzdCBzZXJ2ZSBjaGlsbGVkLuKAmTwvcD4KPHA+Tm90IGZvciBldmVyeW9uZSwgcGVyaGFwcy4gQnV0IGZvciBhbiBlbnRodXNpYXN0IGxpa2UgbWU\/IEkgY2Fu4oCZdCB3YWl0LjwvcD4KPHA+Cg=="}
Discover Galician red wines: Sarah Jane Evans MW’s top 20
{}
{"wineId":"52734","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52735","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52736","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52737","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52738","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52739","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52740","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52741","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52742","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52743","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52744","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52745","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52746","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52747","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52748","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52749","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52750","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52751","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52752","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"52753","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
You may also like