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German Grosses Gewächs 2020 releases: the top wines

Which are the top wines from the more than 470 Grosse Gewächses released this autumn? Anne Krebiehl MW reports from the social-distanced VDP Weinbörse 2020.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Social distancing was ensured, masks were de rigueur, temperatures were taken and tasters were spaced on individual tables over three large rooms at the Kurhaus in Wiesbaden for this year’s VDP GG Release tasting.

Riesling, Silvaner, Pinot Blanc & Blaufränkisch: Anne’s 20 top Grosses Gewächs picks

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