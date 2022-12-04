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Gigondas, Vacqueyras & Beaumes de Venise 2021: report and top-scoring wines

Matt Walls offers his verdict on these three southern Rhône appellations and highlights the top wines to try from the 2021 vintage.
Matt Walls Matt Walls

Vacqueyras

Vacqueyras is low-lying and mostly flat, and it was hit hard by the frost in 2021. Yields were down around 25%.

Vineyards on slopes and near woodland were more likely to be spared, and those that were lucky went on to make precise, fresh, well-balanced reds. Most, however, are light and drinkable, destined to be drunk young.

White varieties largely avoided the frost, and the quality is excellent – concentrated wines with impact, acidity and great balance.

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Matt Walls’ top-scoring Gigondas, Vacqueyras & Beaumes de Venise 2021 wines:

The wines below all scored 93 points or above, and are listed in order of Gigondas, Vacqueyras and Beaumes de Venise, white then red in score order.

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