{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MDZjN2Q2NTNhMjA1MzAyNjdlNjI2MjQzMDg0OGMyNzdlYzFmNDRkMmQ3ZWM2YmU5Y2M0Njg5ZjFjNDcyN2M2ZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Gimblett Gravels 2018: Assessing the vintage

The annual 12-wine selection from this special terroir in New Zealand's Hawke's Bay region gives a snapshot of the district in 2018, and charts the evolution of its Syrahs and Bordeaux blends.
Tina Gellie Tina Gellie

While we might think of the Gimblett Gravels as a sub-region of New Zealand’s Hawke’s Bay, it actually has no specific geographic indication or appellation status.

Gimblett Gravels is in fact a brand name. It was formed by winegrowers who own the 850 hectares of vines in this district, all planted on what is a very distinct terroir.

Scroll down for tasting notes and scores of the 12 wines from the 2018 Gimblett Gravels selection

See the tasting notes and scores for the 2018 Gimblett Gravels vintage selection:

You might also like…

Gimblett Gravels: a taste of the 2017 vintage

Hawke’s Bay: Beyond Gimblett Gravels

Jefford on Monday: Weighing up Gimblett Gravels

Latest Wine News