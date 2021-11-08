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PREMIUM

Greek Xinomavro: expert’s choice

With an effortless ability to express its origins, paired with its unmistakably Greek flavours, this northern native offers a fascinating insight into the country’s wines, says Yiannis Karakasis MW.
Yiannis Karakasis MW Yiannis Karakasis MW

Latterly considered the king of Greek grape varieties, Xinomavro’s protagonist role can be attributed to several factors.

First, the distinctive, heavily scented wines it makes have abundant Greek aromas of dried tomatoes, olive tapenade and thyme, around a core of cherries or strawberries.

Second, it can produce some of the country’s most thrilling and highly refined wines. Finally, the wines can age effortlessly for, without exaggeration, more than two decades.

Scroll down to see tasting notes and scores for 18 top Greek Xinomavro wines

Greatness comes at a cost, as Xinomavro is a capricious variety that requires attention and affection by both the grower and the producer.

Yiannis Karakasis MW’s top Greek Xinomavro

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