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Harlan Estate masterclass: DFWE New York

Harlan Estate's Will Harlan and Decanter’s Napa Valley Correspondent Jonathan Cristaldi presented an ultra-rare lineup of wines in the Three Decades of Harlan Estate masterclass at the recent Decanter Fine Wine Encounter at Manhatta in New York City. Relive the tasting below with notes and scores on all seven wines.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

There was a palpable sense of excitement and suspense resonating throughout the audience at this Decanter Masterclass as Will Harlan, managing director at Domain H. William Harlan, and I prepared to present an extremely rare lineup of Harlan Estate wines, beginning with their fourth produced vintage, 1994, and culminating with the 2018.

Scroll down to see tasting notes and scores for all seven wines tasted at the Three Decades of Harlan Estate masterclass in New York

A special place

Wines tasted at the Three Decades of Harlan masterclass in New York:

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