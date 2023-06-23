Harlan Estate masterclass: DFWE New York

There was a palpable sense of excitement and suspense resonating throughout the audience at this Decanter Masterclass as Will Harlan, managing director at Domain H. William Harlan, and I prepared to present an extremely rare lineup of Harlan Estate wines, beginning with their fourth produced vintage, 1994, and culminating with the 2018.
Scroll down to see tasting notes and scores for all seven wines tasted at the Three Decades of Harlan Estate masterclass in New York
A special place
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Wines tasted at the Three Decades of Harlan masterclass in New York:
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