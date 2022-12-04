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Hermitage 2021: report and top-scoring wines

Matt Walls assesses the quality of Hermitage wines from the 2021 vintage. Read on for his thoughts on the reds and whites from this famous hill.
Matt Walls Matt Walls

Hermitage was mercifully spared by the frost in 2021, however with elevated rainfall dilution was still a major issue.

‘It was the great terroirs that made good wines in 2021,’ said Jean-Louis Chave of Domaine JL Chave, ‘you needed slopes and old vines.’ This helped to avoid dilution, because rain runs off the slopes.

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Matt Walls’ top-scoring Hermitage 2021 wines:

The wines below all scored 93 points or above, and are listed white then red in score order.

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