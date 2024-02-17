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Telmo Rodríguez: Interview plus Remelluri’s new single-origin Riojas tasted

Determined to create a new conversation around Rioja, the prolific and world-renowned winemaker teamed up with six of his growers to make a range in which each wine is imbued with a distinct sense of its place of origin.
Richard Woodard Richard Woodard

Telmo Rodríguez, you sense, doesn’t like to be labelled or pigeonholed. In London to present his latest range of wines – a fascinating set of single-origin Riojas – he immediately takes issue with being introduced to a group of sommeliers as a ‘driving winemaker’.

‘No, no, no, please, I hate that,’ he protests. ‘I’m not a “driving winemaker”, and I don’t make wine “all over Spain”. I haven’t even been all around Spain because it’s just way too big… Or they call me “enfant terrible”, and I’m 60 years old! It doesn’t make sense to me at all.’

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Origin story: Remelluri’s inaugural Lindes release

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