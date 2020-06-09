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Jolie-Laide: Producer profile

This new-wave California producer with an old-school approach is making a name for itself with 'pretty-ugly' wines beloved by sommeliers and collectors alike
Matthew Luczy Matthew Luczy

The French term ‘jolie-laide’ literally translates as ‘pretty-ugly’; used to describe someone who is attractive, with an imperfect charm and fascination, though not conventionally beautiful in a purely aesthetic sense. The ethos it brings to mind perfectly summarises the wines Scott Schultz produces.

A taste of Jolie-Laide

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