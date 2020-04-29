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Mayacamas: Producer profile

Matthew Luczy visits this storied Mount Veeder estate, lauded for its ageworthy, elegant Cabernets long before the 1976 Judgment of Paris tasting...
Matthew Luczy Matthew Luczy

Both the wines and the property of Mayacamas feel like a world away from their surroundings, and there is a palpable mix of the old and the new throughout the vineyards, cellar and overall ethos.

Top Mayacamas Chardonnay and Cabernet

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