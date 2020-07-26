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Rare 1940s Ports: tasting through time with Kopke

Port house Kopke hosts a historic vertical tasting to celebrate the launch of limited-edition 1940 colheitas
Julie Sheppard Julie Sheppard

It’s extremely unusual to taste Ports from the 1940s. Production virtually stopped in the Douro Valley during World War II, as the main markets for Port closed up. This makes the latest launch from Portuguese shipper Kopke something very special: a duo of 1940 colheitas. 

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