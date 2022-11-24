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Le Piane: producer profile and six wines tasted

Although a relatively unheralded region, Alto Piemonte is undergoing something of a renaissance, and Tom Hyland discovers that Le Piane is at its vanguard.
Tom Hyland Tom Hyland

Alto Piemonte, an east-west wine territory in northern Piedmont, has attracted a good deal of critical attention over the past decade, especially with its Nebbiolo-based wines such as Gattinara, Ghemme and Lessona.

While quality is impressive with the best examples, there have been too many inconsistent releases, despite many favourable vintages in recent years; new plantings that are still a bit young along with a lack of experience with many winemakers are two important factors at play here.

If Alto Piemonte is to garner more acceptance among the trade as well as consumers, it needs an individual who combines excellent wines with a strong personality; given that, Christoph Künzli could be the area’s saviour.

Scroll down to see tasting notes and scores for six Le Piane wines

Le Piane: tasting notes and scores for six wines from an Alto Piemonte great

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