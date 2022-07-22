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PREMIUM

Alto Piemonte Nebbiolo report and top picks

Alto Piemonte is increasing in appeal vintage by vintage. Aldo Fiordelli tastes the latest releases and picks out some outstanding wines from the collection of small DOCs in northern Piedmont.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Alto Piemonte is the collective term for several small DOCs in northern Piedmont, situated almost 100 miles northeast of Alba. It includes Boca, Bramaterra, Faro, Gattinara, Ghemme, Lessona and Sizzano. Through the middle of this cluster of vineyards runs the Sesia river.

Aldo’s top Nebbiolo picks from Alto Piemonte

Wines tasted in February 2022 in Alba at the annual Nebbiolo Prima event, the vintage preview organised by Consorzio Albeisa

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