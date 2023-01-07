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Luxury whisky for collectors: Top 10 releases to buy 

The market for rare and collectable whisky is thriving. Richard Woodard takes a look back at the top releases of 2023 and rounds up a selection of luxury bottles that are still available to buy, if you want to add to your Christmas whisky collection. 
Richard Woodard Richard Woodard

As 2023 draws to a close, the rare whisky scene continues to make the headlines. Even seasoned auction watchers felt their jaws hit the floor when a bottle of The Macallan 1926 Valerio Adami sold for £2,200 at Sotheby’s a few weeks back – proof once again that, for certain whiskies and certain collectors, money is pretty much no object.

However, standout moments like the Macallan sale shouldn’t disguise the fact that – after years of often stratospheric growth – the market for collectable whisky is softening, and softening considerably.

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