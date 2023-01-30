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PREMIUM

Collector’s Guide: Whisky 

An in-depth guide to the rare whisky market – the essential names to know, bottles to have on your radar, expert advice on building a collection and the key factors to consider when buying.
Richard Woodard Richard Woodard

Until relatively recently, collecting whisky was a passion play, the province of a small group of liquid enthusiasts who would travel the globe to track down rare expressions from favourite distilleries. Now we live in a world of exclusive whisky auctions, investment funds and new releases boasting five-figure price tags.

People collect whisky for many different reasons. For the most part, and for most of those taking part, it remains what it was: a hobby. But it is one that excites high passion and that – especially today – requires a certain degree of financial wherewithal.

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