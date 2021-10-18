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Michigan wine: travel guide plus 10 top bottles worth seeking out

There is much more to Michigan than bitter winters and motown. Katie Kelly Bell reports on the mid-western state's thriving wine industry and suggests the best places to discover its elegant cool-climate reds and whites. Meanwhile, Charles Curtis MW picks out some top wines to try.
Katie Kelly Bell Katie Kelly Bell

Michigan winters are notoriously brutal and yet its winemaking industry thrives, owing much of its success to a particular microclimate created by ancient glacial activity.

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While there are five AVAs in the state (Fennville, Lake Michigan Shore, Leelanau Peninsula, Old Mission Peninsula and Tip of the Mitt), the two most prominent (Leelanau, Old Mission Peninsula) got their start more than 10,000 years ago as powerful glaciers formed the Great Lakes and created the peninsulas.

Charles Curtis MW’s Michigan wines to try

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