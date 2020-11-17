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Napa Valley Cabernet: Best Howell Mountain 2018 wines

The 'massive, rustic' wines of the Howell Mountain AVA are built to last, finds Matthew Luczy as he selects his top 2018 Cabernets from this Napa sub-region.
Matthew Luczy Matthew Luczy

Located in the Vaca range above St Helena, in 1983 Howell Mountain was among the first Napa subregions to be split off into its own appellation.

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