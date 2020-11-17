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Napa Valley Cabernet: Best Oakville 2018 wines
Matthew Luczy
Home to more posh addresses than perhaps any other sub-AVA, Oakville has become an epicenter of the modern, luxe Napa Cabernet.
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Situated directly in the centre of the valley, it is far enough south to access the moderation of San Pablo Bay, and also bask in afternoon sun once the fog has evaporated.
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