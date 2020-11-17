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Napa Valley Cabernet: Best Oakville 2018 wines

Wines from the Oakville AVA scored highly in the Napa Valley Cabernet 2018 vintage report but many will make credit cards recoil, reports Matthew Luczy. We round up the top-scoring wines...
Matthew Luczy Matthew Luczy

Home to more posh addresses than perhaps any other sub-AVA, Oakville has become an epicenter of the modern, luxe Napa Cabernet.

Scroll down for the top-scoring Oakville 2018 wines

Situated directly in the centre of the valley, it is far enough south to access the moderation of San Pablo Bay, and also bask in afternoon sun once the fog has evaporated.

See the top-scoring Oakville 2018 wines

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Heitz Cellar: Producer profile
Promontory: Harlan’s rugged Napa territory
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