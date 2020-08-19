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Heitz Cellar: Producer profile

Matthew Luczy investigates the history of Heitz Cellar to understand the style of its present-day wines...
Matthew Luczy Matthew Luczy

The wine world is a difficult one in which to hold your ground. Constantly shifting and being altered by context, public opinion and Mother Nature, there are few wineries that deserve to be thought of as mainstays. Napa Valley’s Heitz Cellar is one of them. Since its founding in 1961, Heitz has drawn its own ideological line in the sand and consistently delivered wines of authenticity, poise and complexity.

Heitz Cellar: Tasting the range

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