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New York State: White wines to try
Charles Curtis MW
October 30, 2021
The cool climate of
is well-suited to producing crisp, refreshing white wines. New York State is perhaps the most iconic of these, and it is produced in a full range of styles, from bone dry to lusciously sweet. Riesling
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Grown throughout the state, the dry wines from the Finger Lakes are particularly successful. There are also several exciting small production single vineyard wines from producers such as Ravines, Forge Cellars and Red Newt Cellars.
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