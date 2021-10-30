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New York State: White wines to try

Charles Curtis MW takes a look at the best white wines from this cool-climate region, highlighting a handful worth seeking out.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

The cool climate of New York State is well-suited to producing crisp, refreshing white wines. Riesling is perhaps the most iconic of these, and it is produced in a full range of styles, from bone dry to lusciously sweet.

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Grown throughout the state, the dry wines from the Finger Lakes are particularly successful. There are also several exciting small production single vineyard wines from producers such as Ravines, Forge Cellars and Red Newt Cellars.

Charles Curtis MW’s top New York State White wines

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