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New Zealand Sauvignon Blanc: 20 from 2020

There weren’t many highlights to come out of 2020, but New Zealand Sauvignon Blanc was one of them. Cameron Douglas MS reviews the vintage and recommends his top buys.
Cameron Douglas MS Cameron Douglas MS

As with so many wine regions, New Zealand had its share of new and unexpected challenges for the 2020 harvest in the wake of the Covid-19 pandemic.

But a high-quality fruit harvest across most wine regions, in addition to the New Zealand Government listing the wine sector as an ‘Essential Service’, came as real blessings.

Scroll down for 20 top New Zealand Sauvignon Blancs from the 2020 vintage

New Zealand Sauvignon Blanc 2020

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