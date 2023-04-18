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Niepoort: Producer profile and 10 top wines to try 

Once an obscure Port house, family-run Niepoort is now one of the most prestigious names in the wine world. Sarah Ahmed uncovers the history of this innovative Portuguese winery, talks to Dirk van de Niepoort and recommends wines to try.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

‘Do little stupid things’ may not sound like a recipe for success. Nor, for that matter, the best fatherly advice for Daniel Niepoort on becoming Niepoort’s sixth-generation head of winemaking in 2021. However, the open-minded attitude and logic behind it – ‘because you learn the most’ – are what enabled Dirk van der Niepoort to transform a relatively obscure Port house, founded by his great-great-grandfather in 1842, into one of the best known and most influential Portuguese wine and Port producers in the world.

Top Niepoort wines to try

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