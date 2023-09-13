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Oakville 2020: The top Cabernets from this Napa AVA

Once again, some of Jonathan Cristaldi's top Cabernets from the 2020 vintage come from the Oakville AVA with the best showcasing concentration, balance and elegance.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

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Napa Cabernet 2020: full vintage report and top-scoring wines

As with the previous vintage, the few Cabernets from Oakville I sampled are among my top scorers for the 2020 vintage. They are perfumed, elegant, light on their feet with good fruit concentration, and show poise and balance.

Scroll down for the top-scoring Oakville 2020 Cabernets

Early in my tastings, I visited Screaming Eagle and spoke with winemaker Nick Gislason, who said that ripening was slowed a bit by what he described as ‘dappled sunlight’, resulting from high-elevation smoke particles from the August LNU fires, which did not impact their vines.

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