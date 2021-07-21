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Penfolds Collection 2021: 70 years of Grange and two new Superblends

Celebrations to mark the 70th anniversary of Grange coincided with the release of the Penfolds Collection 2021, featuring two new Cabernet-Shiraz Superblends and 2017 Grange. Decanter was among the first invited to an exclusive preview tasting ahead of the wines’ global launch on 5 August.
David Sly

Collectors of Penfolds wines have two new iterations to add to their cellars: the 802A and 802B Cabernet-Shiraz blends.

Described as ‘siblings raised in different environments’, the two 2018 Superblends are part of the 18-strong Penfolds Collection 2021.

In its 70th anniversary, Grange 2017 – releasing at AU$950 on 5 August (£510/$695)– is 100% Shiraz for only the seventh time. It joins the 1951 experimental vintage, as well as 1952, 1963, 1999, 2000 and 2011.

Scroll down for tasting notes of the 18 wines from the Penfolds Collection 2021, plus historic Grange from 1965, 1976, 1986, 1990, 2000 and 2010

Penfolds Collection 2021, plus six historic vintages of Grange

For availability in the UK, contact specialist merchants including: Berry Bros & Rudd, BI Fine Wine, Cadman, Corney & Barrow, Cru World Wine, Farr Vintners, Fine & Rare, Frazier’s, Harrods, Hedonism, IG Wines, Justerini & Brooks, Laithwaite’s, Lay & Wheeler, Majestic, Philglas & Swiggot, Spirited Wines, The Vinorium and The Wine Society.

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