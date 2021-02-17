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Penfolds releases Californian-Australian Wine of the World for £545/$700

Australian winery Penfolds, maker of Grange, has launched four reds made in California to an Australian winemaking style – two of which are labelled as Wine of the World, blending Californian and South Australian fruit. David Sly looks at this controversial project and reviews the wines alongside Matthew Luczy, Decanter's California correspondent. Do our Australian and US tasters agree?
David Sly

Australian winery Penfolds would like to think its Shiraz-based Grange is a wine of the world. But the global ambitions of the company have taken another audacious step in the creation and release today of four wines produced in California but made to an Australian winemaking template.

Two are even branded Wine of the World, being the blending of Californian and Australian fruit from the 2018 vintage.

Scroll down to see how our Australian and US tasters each rate the Penfolds California Collection wines

The move by Penfolds to introduce its 2021 California Collection breaks with many conventions.

Penfolds’ new Wine of the World and California releases

We asked David Sly in South Australia and Matthew Luczy, Decanter’s California correspondent based in Los Angeles, to taste these wines independently to see how both an Australian and American palate would assess these unique wines…

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