{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZGNmM2RhNGEzNDIwMmU0ZDRmMDRmMzg1NjhjMDdlMDI3MjUwNTE0ZDA4N2I2NjQwZDkwZGMwNjJiOTA2OTFhMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Pouilly-Fuissé: regional profile plus 20 top wines

The imminent release of its first officially recognised premier cru wines marks the dawn of a new era for this much-respected region of southern Burgundy. But will the wines live up to their newly elevated status? Charles Curtis MW profiles the area and meets its winemakers.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

The excitement in Mâcon these days is palpable – the vintners of Pouilly-Fuissé are about to release their first premier cru wines.

These groundbreaking 2020 vintage wines represent the first vineyards to be classified not only in Pouilly-Fuissé, but in the Mâconnais region as a whole.

Winemakers appreciate the attention and are proud of their achievements after a long, drawn-out process (the formal application to recognise specific sites as premiers crus was submitted to the INAO in 2010).

Scroll down to see tasting notes and scores for 20 top Pouilly-Fuissé wines

And yet, there seems to be a sense that INAO has got things slightly askew. Some feel that the classified terroirs represent the best of the best as they were prior to the submission of the brief to INAO – but which might not be the top sites now, in the context of global warming.

That the Mâconnais is capable of producing superb white wine is a well-established fact.

This article contains:

  • Pouilly-Fuissé at a glance
  • The classified vineyards
  • Know your vintages
  • Eight names to remember

See Charles Curtis MW’s top 20 Pouilly-Fuissé wines 

These are Curtis’ pick of wines he feels represent Pouilly-Fuissé at its best, regardless of whether or not they will gain premier cru status. Prices, stockists and alcohol levels are shown on individual wine pages where available. 2020 vintage wines may not have completed maturation when tasted.

You may also like

Top five white Burgundy vintages ready to drink now

Top five red Burgundy vintages ready to drink now

Pouilly-Fuissé granted new premier cru designations

Latest Wine News