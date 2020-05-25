{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MmFjNWQ3YjI2ZDFkZTNjOGQ2MmU2ZDA2ZjQ3MjUyZGJlZDdkYzk3ZWZiY2I3YTAxMmNhZjBiMDI4NTE5MTA4Zg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Top Virginia wines: The 2020 Governor’s Case

From familiar Bordeaux blends to Tannat, Vermentino and sweet Vidal Blanc
Jason Tesauro Jason Tesauro

For the first time in 15 years, a sweet wine took top honours at Virginia’s 38th annual Governor’s Cup Wine Competition.

Virginia’s 2020 Governor’s Case

You might also like…

Ramiiisol Vineyards’ debut releases reviewed

Ten exciting Virginia wines to try

A new age for Virginia wines

Latest Wine News