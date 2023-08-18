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Producer profile: Domaine de Chevalier & 12 wines tasted

Marking 40 years at Domaine de Chevalier and with climate change on his mind, not to mention the path to organic certification, Olivier Bernard and his team are slowing grape ripeness and overhauling practices in both the vineyard and cellar.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

Domaine de Chevalier reflects the charismatic nature of tireless owner Olivier Bernard, 63, whose energy impresses everyone who meets him.

‘Olivier is a great connoisseur with a mouthwatering way of life,’ says Michael Grimm, of German importer Bacchus Wines. ‘You taste and enjoy his vision to produce one of the most delicious and best Bordeaux wines for clients and connoisseurs all over the world.’

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