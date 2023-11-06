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Producer Profile: Weingut Willi Schaefer

The Schaefers are a true Mosel Riesling winemaking dynasty – local documents date the family’s involvement in vineyards back at least as far as 1590. Today it’s Christoph Schaefer running the show.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

Blink and you could miss it. The village of Graach, or Graach an der Mosel, was first mentioned in historical texts in 975. Home to just over 600 inhabitants, it is a tiny town lying alongside the B53 road as it traces the meanders of the Mittelmosel while you’re making your way north from picturesque Bernkastel town towards the charming hamlet of Zeltingen.

That such a small place could be home to some of the world’s greatest wines and, in fact, one of the finest producers of Riesling on the planet, might be a little surprising. However, if you know anything about these steep Devonian slate slopes and the reputation of Weingut Willi Schaefer, you’ll understand that Graach indeed sits on hallowed ground.

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Willi Schaefer: Top-flight Rieslings in high demand

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