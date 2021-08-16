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Progressive Bordeaux: 20 Fronsac wines worth seeking out

It may not be the first Bordeaux appellation that springs to mind but in terms of quality and affordability it's right up there, says Stephen Brook, who picks out 20 top buys worth seeking out.
Stephen Brook Stephen Brook

Sadly, few Bordeaux wine aficionados will be able to tell you where Fronsac lies.

It wasn’t always thus. From the 17th century onwards, its wines were highly valued, and the grand mansions along the Dordogne shore still testify to that.

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There were undoubtedly problems until quite recently. When, as so often, the vines were picked too early, the wines were harsh and tannic.

But a new generation, supported by a phalanx of outside investors, mostly from China, has corrected the errors of the past, and the wines are riper and fleshier.

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