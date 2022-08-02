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Quinta do Noval: a decade of declarations

Famed for its Nacional bottlings, Quinta do Noval is a jewel in Portugal’s Douro Valley. Richard Mayson gives an overview of this iconic Port producer and rates wines from a recent vertical tasting of releases from 2010-2020.
Richard Mayson Richard Mayson

The 2020 vintage marks the 10th Port declaration in a row for Quinta do Noval. This emblematic and highly visible estate in the Pinhão Valley has always taken a somewhat idiosyncratic approach to vintage Port.

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For example, it was one very few houses to declare the 1931 vintage at a time when there seemed to be no market for the wine. The Noval 1931 has subsequently gained legendary status. Indeed I can vouch for this, having tasted the wine last year and been taken aback by its enduring tannic grip, extraordinary length and pizazz.

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