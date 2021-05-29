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Tasting Quinta do Noval wines: latest releases

The historic Port producer has been honing its range of Douro table wines. Julie Sheppard finds out more and rates the latest release red and white wines.
Julie Sheppard Julie Sheppard

‘I’m very ambitious with these red wines from the Douro,’ says Christian Seeley, managing director of Quinta do Noval. ‘I believe that high quality reds and whites can give a new lease of life to the Douro and deliver to drinkers some really thrilling wines.’

Speaking at a tasting of the latest vintages of the quinta’s still wines, it’s clear that Seeley has a vision for both the winery and the future of this region of Portugal – best known for its fortified wines – in the face of climate change and global warming.

Scroll down to see tasting notes and scores for new release Quinta do Noval wines

Established in 1715, Quinta do Noval  is famous for its vintage Ports – particularly its 1.6ha of ungrafted vines used to produce icon wine Nacional. It began making still wines in 2004.

Quinta do Noval wines: new releases

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