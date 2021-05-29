{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MmNhYzcxY2Q2MjZiYTM1ZmRjYzNjZjkxOTUxYmI5OWJlZmY1ODA0MzlhMTRkNTk3Njc3OTEzM2UyZWNlM2VhMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Tasting Quinta do Noval wines: latest releases
‘I’m very ambitious with these red wines from the Douro,’ says Christian Seeley, managing director of Quinta do Noval. ‘I believe that high quality reds and whites can give a new lease of life to the Douro and deliver to drinkers some really thrilling wines.’
Speaking at a tasting of the latest vintages of the quinta’s still wines, it’s clear that Seeley has a vision for both the winery and the future of this region of Portugal – best known for its fortified wines – in the face of climate change and global warming.
Scroll down to see tasting notes and scores for new release Quinta do Noval wines
Established in 1715, Quinta do Noval is famous for its
– particularly its 1.6ha of ungrafted vines used to produce icon wine Nacional. It began making still wines in 2004. vintage Ports
{"content":"PHA+U2VlbGV5IHRvb2sgY2hhcmdlIG9mIHRoZSBlc3RhdGUgd2hlbiBpdCB3YXMgYm91Z2h0IGJ5IEFYQSBNaWxsw6lzaW1lcyBpbiAxOTkzLiBTaW5jZSB0aGVuIG11Y2ggb2YgdGhlIHZpbmV5YXJkIGhhcyBiZWVuIHJlcGxhbnRlZCwgZmlyc3QgdW5kZXIgdGhlIHN1cGVydmlzaW9uIG9mIHRlY2huaWNhbCBkaXJlY3RvciBBbnTDs25pbyBBZ3JlbGxvcyBhbmQgc2luY2UgaGlzIHJldGlyZW1lbnQgaW4gMjAxNywgdW5kZXIgaGlzIG5lcGhldyBDYXJsb3MgQWdyZWxsb3MuPC9wPgo8cD5JbiAyMDE5IFF1aW50YSBkbyBOb3ZhbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1uZXdzL3F1aW50YS1ub3ZhbC1wYXNzYWRvdXJvLWRlYWwtNDIzMjk4LyI+PHN0cm9uZz5wdXJjaGFzZWQgdGhlIG5laWdoYm91cmluZyBRdWludGEgZG8gUGFzc2Fkb3Vybzwvc3Ryb25nPjwvYT4gZXN0YXRlLCB3aGljaCBoYXMgdHdvIG1haW4gdmluZXlhcmQgcGFyY2VscyBpbiB0aGUgUGluaMOjbyBWYWxsZXkgYW5kIHRoZSBSb25jw6NvIFZhbGxleSwgdG90YWxsaW5nIDM2aGEuIFRoZSBhY3F1aXNpdGlvbiBpbmNyZWFzZWQgTm92YWwmIzgyMTc7cyB0b3RhbCB2aW5leWFyZCBob2xkaW5ncyBpbiB0aGUgRG91cm8gdG8gMTgxaGEuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxoMz5HcmFwZSB2YXJpZXRpZXM8L2gzPgo8cD5BcyB3ZWxsIGFzIHBsYW50aW5ncyBvZiB0cmFkaXRpb25hbCBEb3VybyB2YXJpZXRpZXMgVG91cmlnYSBGcmFuY2EsIFRpbnRhIEPDo28gYW5kIFRpbnRhIFJvcml6LCBOb3ZhbCBoYXMgZm9jdXNlZCBvbiBpbmNyZWFzaW5nIGl0cyBudW1iZXIgb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL2xlYXJuL3RvdXJpZ2EtbmFjaW9uYWwtcmVkLTUyMDcyLyI+PHN0cm9uZz5Ub3VyaWdhIE5hY2lvbmFsPC9zdHJvbmc+PC9hPiB2aW5lcy4gSW5kZWVkIE5vdmFs4oCZcyBmaXJzdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9xdWludGEtZG8tbm92YWwtc2luZ2xlLXZhcmlldGFsLXdpbmVzLTQxMDY2NC8iPjxzdHJvbmc+c2luZ2xlLXZhcmlldGFsIHN0aWxsIHdpbmU8L3N0cm9uZz48L2E+IHdhcyBtYWRlIGJ5IGFjY2lkZW50IGZyb20gb3Zlcmxvb2tlZCBiYXJyZWxzIG9mIFRvdXJpZ2EgTmFjaW9uYWwgaW4gMjAwNC48L3A+CjxwPuKAmFRvdXJpZ2EgTmFjaW9uYWwgaGFzIG5hdHVyYWxseSBsb3cgeWllbGRzLiBJIHRoaW5rIG9mIGl0IGFzIGEgZGVsaWNhdGUsIGZsb3JhbCwgYXJvbWF0aWMgdmFyaWV0YWwgYW5kIHlvdSBoYXZlIHRvIHZpbmlmeSBpdCBhY2NvcmRpbmdseSB0byBhY2hpZXZlIHRoYXQs4oCZIHNheXMgU2VlbGV5LiDigJhJdCYjODIxNztzIGFuIGltcG9ydGFudCBlbGVtZW50IGluIG91ciB2aW50YWdlIFBvcnRzLiBJdCBzZWVtcyB0byByZXNwb25kIHdlbGwgdG8gaW50ZW5zZSBoZWF0IOKAkyB5b3UgY2FuIG1ha2UgdmVyeSBpbnRlcmVzdGluZyB3aW5lcyBpbiBob3QgeWVhcnMu4oCZPC9wPgo8cD5UaGUgd2luZXJ5IGhhcyBhbHNvIGludHJvZHVjZWQgRnJlbmNoIGdyYXBlcyB0byBpdHMgdmluZXlhcmRzLiBBbG9uZ3NpZGUgVG91cmlnYSBOYWNpb25hbCwgaXRzIHRvcCByYW5nZSBvZiBzdGlsbCB3aW5lcyBpbmNsdWRlcyBhIFN5cmFoIGFuZCBQZXRpdCBWZXJkb3QuIOKAmFdlIHBsYW50ZWQgU3lyYWggaW4gMjAwMCwgaXQgYWRhcHRzIHZlcnkgd2VsbCB0byB0aGUgRG91cm8s4oCZIG5vdGVzIFNlZWxleSwgd2hvIGhhZCBhY2Nlc3MgdG8gY3V0dGluZ3Mg4oCTIGFuZCBjb25zaWRlcmFibGUgZXhwZXJ0aXNlIOKAkyBvZiB0aGVzZSBGcmVuY2ggdmFyaWV0aWVzIGZyb20gQVhBIE1pbGzDqXNpbWVzIHN0YWJsZW1hdGUgQ2jDonRlYXUgUGljaG9uIEJhcm9uIGluIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL3dpbmUtcmVnaW9ucy9ib3JkZWF1eC13aW5lcy8iPjxzdHJvbmc+Qm9yZGVhdXg8L3N0cm9uZz48L2E+IGFuZCBmb3JtZXIgc3RhYmxlbWF0ZSBEb21haW5lIE1hcyBCZWxsZXMgRWF1eCBpbiB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL2xhbmd1ZWRvYy1yb3Vzc2lsbG9uLXdpbmUtcmVnaW9uLyI+PHN0cm9uZz5MYW5ndWVkb2M8L3N0cm9uZz48L2E+LjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxoMz5UaGUgdGFzdGluZzwvaDM+CjxwPkFsb25nc2lkZSB0aGVzZSBzaW5nbGUgdmFyaWV0YWwgd2luZXMgTm92YWwgbWFrZXMgaXRzIGZsYWdzaGlwIFJlc2VydmEuIEl0IGFsc28gcHJvZHVjZXMgdHdvIG90aGVyIGxhYmVscyDigJMgTWFyaWEgTWFuc2EgYW5kIENlZHJvIGRvIE5vdmFsLCB3aXRoIGEgcmVkIGFuZCB3aGl0ZSBvZiBlYWNoIOKAkyBicmluZ2luZyBpdHMgdG90YWwgcmFuZ2Ugb2YgRG91cm8gdGFibGUgd2luZXMgdG8gZWlnaHQuPC9wPgo8cD5UaGUgbmV3IHJlbGVhc2UgdGFzdGluZyBiZWdhbiB3aXRoIENlZHJvIGRvIE5vdmFsIEJyYW5jbyAyMDIwLCB0aGUgbGFiZWwgbmFtZWQgYWZ0ZXIgdGhlIGxhcmdlIGNlZGFyIHRyZWUgdGhhdCBncm93cyBvbiB0aGUgdGVycmFjZSBvZiB0aGUgcXVpbnRhLiBJdOKAmXMgYSB3ZWxsLXByaWNlZCBibGVuZCBvZiA2NSUgVmlvc2luaG8gYW5kIDM1JSBHb3V2ZWlvOyB0aGUgd2hpdGUgdmFyaWV0aWVzIHBsYW50ZWQgaW4gYSA2aGEgdmluZXlhcmQgdGhhdCB1c2VkIHRvIGJlIGFuIG9saXZlIGdyb3ZlLiDigJhJZiB5b3Ugd2FudCB0byBtYWtlIHdoaXRlIHdpbmVzIGluIHRoZSBEb3VybyB5b3UgaGF2ZSB0byBwbGFudCB5b3VyIG93biB2aW5lcyzigJkgbm90ZXMgU2VlbGV5LjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPuKAmEkgdGFrZSB3aGl0ZSB3aW5lcyBmcm9tIHRoZSBEb3VybyB2ZXJ5IHNlcmlvdXNseSzigJkgaGUgY29udGludWVzLiDigJhUaGUgcXVhbGl0eSBwb3RlbnRpYWwgb2YgdGhlc2Ugd2hpdGVzIGlzIGFsbW9zdCBsaW1pdGxlc3MuIFBhcnQgb2YgdGhlIHRocmlsbCBvZiB0aGVzZSB3aW5lcyBpcyB0aGVpciBwZXJzb25hbGl0eSDigJMgdGhleSBoYXZlIGluZGl2aWR1YWxpdHku4oCZPC9wPgo8cD5UaGF04oCZcyB0cnVlIG9mIENlZHJvIGRvIE5vdmFsIFRpbnRvLCBhIGNoYXJhY3RlcmZ1bCByZWQgYmxlbmQgdGhhdCB2YXJpZXMgZnJvbSB2aW50YWdlIHRvIHZpbnRhZ2UuIFRoZSAyMDE3LCBmcm9tIGEgaG90LCBkcnkgeWVhciBjb21wcmlzZWQgNTUlIFRvdXJpZ2EgTmFjaW9uYWwsIDI1JSBTeXJhaCwgMTUlIFRvdXJpZ2EgRnJhbmNlc2NhIGFuZCA1JSBUaW50YSBDw6NvLiBXaGlsZSAyMDE4LCBmcm9tIGEgbW9yZSB0ZW1wZXJhdGUgdmludGFnZSwgaW5jbHVkZWQgbGVzcyBUb3VyaWdhIE5hY2lvbmFsICg1MCUpIGFuZCBtb3JlIFRvdXJpZ2EgRnJhbmNlc2NhICgyMCUpLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBpbmNsdXNpb24gb2YgU3lyYWggaGVyZSBpcyBpbmRpY2F0aXZlIG9mIHRoZSBGcmVuY2ggc2Vuc2liaWxpdHkgdGhhdCBydW5zIHRocm91Z2ggdGhlIHJlc3Qgb2YgTm92YWzigJlzIHJlZCB3aW5lcywgd2hpY2ggYXJlIGFsbCBhZ2VkIGluIEZyZW5jaCBvYWsuPC9wPgo8cD7igJhSZWQgd2luZSBpcyBub3cgYSBzaWduaWZpY2FudCBwcm9wb3J0aW9uIG9mIG91ciBwcm9kdWN0aW9uIGF0IE5vdmFsLOKAmSBleHBsYWlucyBTZWVsZXkuIOKAmFdlIGRvbuKAmXQgZGVjaWRlIGF0IHRoZSBzdGFydCBvZiB0aGUgeWVhciB3aGljaCBncmFwZXMgd2lsbCBiZSB3aGljaC4gRnJvbSB0aGUgYmVnaW5uaW5nIG9mIEF1Z3VzdCB3ZSB0YXN0ZSBhbmQgbWFrZSBkZWNpc2lvbnMgYWJvdXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3BvcnQvIj48c3Ryb25nPlBvcnQ8L3N0cm9uZz48L2E+IG9yIHJlZCB3aW5lLuKAmTwvcD4KPGgzPkJ1aWx0IHRvIGxhc3Q8L2gzPgo8cD5UaGUgcXVpbnRh4oCZcyBmbGFnc2hpcCBSZXNlcnZhIGlzIGFsc28gYSBibGVuZC4gV2hpbGUgdGhlIDIwMTcgY29tYmluZXMgNTUlIFRvdXJpZ2EgTmFjaW9uYWwgYW5kIDIwJSBUb3VyaWdhIEZyYW5jZXNjYSwgdGhlIDIwMTggdmludGFnZSBpbmNsdWRlcyAxNSUgb2Ygb2xkIGZpZWxkLWJsZW5kIHZpbmVzLiBBdHRlbnRpb24gdG8gZGV0YWlsIGlzIHNob3duIGluIGZpbmUtdHVuaW5nIG9mIHRoZSBvYWsgcmVnaW1lOiAxMiBtb250aHMgaW4gMjI1LWxpdHJlIEZyZW5jaCBvYWssIHdpdGggMzUlIG5ldyBmb3IgdGhlIDIwMTcgYW5kIDUwJSBuZXcgZm9yIHRoZSAyMDE4LjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+U2VlbGV5IGlzIGNvbmZpZGVudCB0aGF0IHRoZXNlIFJlc2VydmFzIGhhdmUgY29uc2lkZXJhYmxlIGFnZWluZyBwb3RlbnRpYWwgZm9yIHRoZSBmdXR1cmUuIOKAmFR5cGljYWxseSB0byBzaG93IHlvdSBoYXZlIGEgZ3JlYXQgdGVycm9pciwgeW91IG5lZWQgdG8gcHJvdmUgdGhlIHdpbmVzIGNhbiBhZ2UuIEJ1dCB0aGUgcmVhbGl0eSBvZiB0aGUgbWFya2V0IGlzIHRoYXQgcGVvcGxlIGFyZSBidXlpbmcgdGhlc2Ugd2luZXMgeW91bmcs4oCZIGhlIHNheXMuPC9wPgo8cD7igJhJIGJlbGlldmUgdGhlIFJlc2VydmEgMjAxNyBhbmQgMjAxOCBoYXZlIG1heWJlIDEwLCAxNSwgMjAgeWVhcnMgb2YgYWdlaW5nIGFoZWFkIG9mIHRoZW0s4oCZIGhlIGFkZHMuIOKAmE9ubHkgc2luY2UgMjAxMiBoYXZlIHdlIGJlZW4gbWFraW5nIHdpbmVzIHRoYXQgd2lsbCByZWFsbHkgYWdlLiBXZSBkb27igJl0IGhhdmUgYSBiYWNrIGxpYnJhcnkgb2YgdmludGFnZXMgdG8gc2hvdyB0aGUgYWdlaW5nIHBvdGVudGlhbCB5ZXQg4oCTIGJ1dCB3ZSB3aWxsLuKAmTwvcD4KPHA+Cg=="}
Quinta do Noval wines: new releases
{}
{"wineId":"48979","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48985","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48982","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48984","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48981","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48983","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48980","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
You might also like: