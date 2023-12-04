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Regional profile: Abruzzo plus 10 wines to seek out

Nestled between the azure Adriatic sea and snow-topped Apennine mountains, this verdant eastern-central region is an area of climatic opposites, and a varied treasure trove of indigenous vines. It deserves to be better known, says our expert.
Alessandra Piubello Alessandra Piubello

Abruzzo is often described as a ‘miniature Italy’: in just a few square kilometres it encapsulates a world of bucolic landscapes, nature, parks, pristine villages, waterfalls, castles and historic cities, offering a blend of tradition and modernity, and is still largely undiscovered by international tourists. The region boasts 130km of coastline; to the north, the beaches are flat and sandy, while the southern area known as the Costa dei Trabocchi (trabocchi are traditional fishing platforms) has long stretches of rocky cliffs.

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Geographically, this is central Italy. The regional capital, L’Aquila, is an hour and a half by car from Rome (120km) and one hour (100km) from Pescara’s international airport on the Adriatic coast. It’s a region of incredible variety and contrasts, with a vast range of soil composition and climate conditions, and striking biodiversity.

The natural landscape is mostly untouched and, with three national parks, one regional park and numerous other protected nature reserves, Abruzzo has earned itself a well-deserved reputation as ‘the green region of Europe’.

Pick and mix: Piubello’s 10 Abruzzo wines to showcase the region’s styles

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