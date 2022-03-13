{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NGUzM2JjYzRkMDdjMzdiOTczNzU1OGUxM2Q3MmZlOGQ2YTc4ZWU4NWRmZGQ0YmJjNTIwZWNkYjQ1Njg2NzNhNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

East coast Italy: Marche, Abruzzo & Molise

The appeal of the Adriatic coast alone is surely enough to draw us to Italy’s central eastern regions. But once there, you can discover many up-and-coming wine treasures too.
Andrea Briccarello

Italy is known in the wine world for its multitudinous grape varieties, stunning scenery and outstanding food. While many wine lovers head straight for the cypress-covered hills of Tuscany, or the foggy heights of Piedmont in the northwest, there are three regions that – in my opinion – are Italy’s best-kept secrets, adjoining north-south down the country’s central Adriatic coast: Marche, Abruzzo and Molise.

Here, where the sea meets the mountains, some of Italy’s finest grapes – white Pecorino and Trebbiano, or red Montepulciano and Tintilia – give their best expression.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 Marche, Abruzzo and Molise wines worth seeking out

Marche

Briccarello’s pick of Marche, Abruzzo and Molise wines:

Related content

Exploring Monferrato plus six wines worth seeking out

Buyer’s guide to Romagna Sangiovese

Latest Wine News