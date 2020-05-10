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Regional profile: Luján de Cuyo

Producers in this heartland of Argentinian Malbec credit the identity and diversity of their wines to the old vines they nurture. It’s a region where tradition is preserved and protected, even as tastes evolve and new styles emerge, discovers Amanda Barnes
Amanda Barnes Amanda Barnes

The headquarters of Malbec and Argentina’s wine industry, Luján de Cuyo may not be garnering the same buzz as emerging wine regions in the Uco Valley and Patagonia, but it is very much the heart and mind of Argentina’s wine industry – and it has at its feet some of the oldest vines in the country.

Barnes’ mixed dozen: best of Luján de Cuyo

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