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Regional profile: St-Julien

The Médoc commune of St-Julien may not boast any first growth châteaux, but it is known and loved for the quality and consistency of its wines. Stephen Brook explores the region to discover how proprietors are investing in their estates and working hard to maintain - and improve - standards in their vineyards
Stephen Brook Stephen Brook

St-Julien probably has the strongest identity of any of the major Médoc communes as it’s the most compact, and the smallest. It has much in common with part of Pauillac, just to the north, but its wines tend to be more virile than most from Margaux to the south. Moreover, it is separated from Margaux by a broad strip of Haut-Médoc vineyards. The St-Julien appellation is restricted to red wines only, but two estates – Talbot and Lagrange – have long had a good reputation for their white wine as well.

Stephen Brook’s dozen: St-Julien at its best

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