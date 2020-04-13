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Regional profile: Sulcis, Sardinia

In recent years, the producers of this island DOC have upended their focus on quantity to create wines that communicate an incredible sense of place. The unexpected star of this shift, explains Susan Hulme MW, is the sensitive and intense Carignano grape
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

Sardinia’s trendy calling card variety is currently Vermentino – its crunchy, vibrant wines with green-apple and lime flavours make it Italy’s answer to Sauvignon Blanc, and probably the best known and most popular Sardinian wine. But perhaps Sardinia’s best-kept vinous secret is Carignano, a characterful, distinctive, terroir-driven black variety that achieves its best expression on the sandy southwestern tip of this large Mediterranean island, in an area known as Sulcis.

A taste of Sardinia: Hulme’s Sulcis top 12

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