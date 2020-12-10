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Rhône 2019: Best-value wines under £20/$25

There's value to be found in the Rhône Valley's 2019 offering. Matt Walls selects his best-value picks.
Matt Walls Matt Walls

In his Rhône 2019 vintage report, Matt Walls was pleased to find some outstanding wines from across the valley’s famous appellations, and he also found pockets of value within the vintage.

White wine lovers should look to Vacqueyras, Cairanne and Lirac for good value, while Walls noted that a handful of reds from Beaumes de Venise ‘offer great value for money’ in a year when many were high in alcohol and often quite clunky.

Scroll down to see Matt’s best-value Rhône 2019 tasting notes and scores

Winemakers in Lirac and Tavel who adapted their approach to the season’s hot conditions, meanwhile, ‘made concentrated, elegant wines that will offer great value for money’.

See Matt Walls’ best-value Rhône 2019 wines

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