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Roda I and Cirsion Rioja: What’s the difference?

Decanter talks to Bodegas Roda winemaker, Agustín Santolaya, about the winery’s Roda I and Cirsion wines, with reviews of the latest releases and older vintages
Julie Sheppard Julie Sheppard

Founded in 1987 by Mario Rotllant and Carmen Daurella, Bodegas Roda was a breath of fresh air in the traditional Rioja wine scene. Previously working as wine merchants, the couple had no experience of winemaking in the region and took a radical new approach: choosing to make Riojas defined by style.

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